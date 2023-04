Amstel Gold Race donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Arriva il Trittico delle Ardenne anche per le ragazze. Domenica 16 aprile disputeranno l’Amstel Gold Race donne, giunta alla sua 9a edizione: lo scorso anno a trionfare fu Marta Cavalli, la quale precedette Demi Vollering e Liane Lippert. Quella della lombarda è stata l’unica vittoria e l’unico podio italiano arrivato L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Freccia del Brabante donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Ronde de Mouscron: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di domenica 16 aprile 2023) Arriva il Trittico delle Ardenne anche per le ragazze. Domenica 16 aprile disputeranno l’, giunta alla sua 9a edizione: lo scorso anno a trionfare fu Marta Cavalli, la quale precedette Demi Vollering e Liane Lippert. Quella della lombarda è stata l’unica vittoria e l’unico podio italiano arrivato L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Freccia del Brabantetv eRonde de Mouscron:tv e

