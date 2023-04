Amstel Gold Race 2023, Tadej Pogacar: “L’attacco? Ho seguito un consiglio di Van der Poel” (Di domenica 16 aprile 2023) Un’altra vittoria per Tadej Pogacar, un’altra giornata in cui lo sloveno è sembrato semplicemente di un’altra categoria rispetto alla concorrenza. Amstel Gold Race dominata ed aggiunta ad un palmares che prende dimensioni sempre più maestose e messaggio ben chiaro mandato a tutti i rivali anche per la Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo il traguardo Pogacarha parlato ai microfoni di Eurosport: “È incredibile quanto successo oggi. Pensavo che il gruppo avrebbe richiuso sul nostro gruppetto alL’attacco. Poi ho dovuto correre diversi km con una ruota sgonfia prima di cambiarla e non pensavo che ce l’avrei fatta ad andarmene da solo nel finale”. “Ero molto frustrato – ha spiegato lo sloveno – l’ammiraglia non riusciva a darmi una bici nuova. Alla fine fortunatamente ce l’abbiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Un’altra vittoria per, un’altra giornata in cui lo sloveno è sembrato semplicemente di un’altra categoria rispetto alla concorrenza.dominata ed aggiunta ad un palmares che prende dimensioni sempre più maestose e messaggio ben chiaro mandato a tutti i rivali anche per la Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo il traguardoha parlato ai microfoni di Eurosport: “È incredibile quanto successo oggi. Pensavo che il gruppo avrebbe richiuso sul nostro gruppetto al. Poi ho dovuto correre diversi km con una ruota sgonfia prima di cambiarla e non pensavo che ce l’avrei fatta ad andarmene da solo nel finale”. “Ero molto frustrato – ha spiegato lo sloveno – l’ammiraglia non riusciva a darmi una bici nuova. Alla fine fortunatamente ce l’abbiamo ...

