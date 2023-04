Amstel Gold Race 2023, Pogacar: “Van der Poel mi ha detto di attaccare sul Keutenberg, lo ringrazierò” (Di domenica 16 aprile 2023) Tadej Pogacar ha vinto l’Amstel Gold Race 2023 e conquistato l’undicesima vittoria stagionale su diciassette corse. “Non mi aspettavo che saremmo andati in fuga così presto, ho avuto una foratura per tanti chilometri e avevo dubbi di arrivare poi all’arrivo da solo – commenta lo sloveno -. Mi sono spremuto fin dove ho potuto per arrivare da solo fino al traguardo e ce l’ho fatta. Il cambio di bici è stato frustrante, un momento delicato. Ma ho avuto la bici giusto in tempo per entrare nelle salite decisive. C’erano molti corridori nel gruppo in fuga e ho deciso di essere con loro piuttosto che controllare con la squadra”. Sui consigli di Van der Poel: “Tre giorni fa mi ha detto di attaccare sul Keutenberg, è la salita più dura e ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Tadejha vinto l’e conquistato l’undicesima vittoria stagionale su diciassette corse. “Non mi aspettavo che saremmo andati in fuga così presto, ho avuto una foratura per tanti chilometri e avevo dubbi di arrivare poi all’arrivo da solo – commenta lo sloveno -. Mi sono spremuto fin dove ho potuto per arrivare da solo fino al traguardo e ce l’ho fatta. Il cambio di bici è stato frustrante, un momento delicato. Ma ho avuto la bici giusto in tempo per entrare nelle salite decisive. C’erano molti corridori nel gruppo in fuga e ho deciso di essere con loro piuttosto che controllare con la squadra”. Sui consigli di Van der: “Tre giorni fa mi hadisul, è la salita più dura e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SUA MAESTÀ POGACAR ???? Tadej fa saltare il banco, con uno dei suoi attacchi, a 28km dall'arrivo e conquista in soli… - StefanoPutinati : Inizia oggi la settimana o trittico delle Ardenne. Si comincia con l’unica delle Classiche che si corre in terra ol… - sportface2016 : #AmstelGoldRace 2023, #Pogacar: “Van der Poel mi ha detto di attaccare sul Keutenberg, lo ringrazierò” - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Tadej Pogacar rivela che Mathieu van der Poel gli aveva inviato un messaggio in settimana indicandogli il punto perfett… - Ghigo_07 : RT @Eurosport_IT: SUA MAESTÀ POGACAR ???? Tadej fa saltare il banco, con uno dei suoi attacchi, a 28km dall'arrivo e conquista in solitaria… -