Amstel Gold Race 2023: Pogacar senza rivali, ma contro Evenepoel alla Liegi-Bastogne-Liegi sarà tutto diverso (Di domenica 16 aprile 2023) Tadej Pogacar continua a non conoscere avversari nel 2023 e trionfa anche alla Amstel Gold Race 2023. I numeri dello sloveno fanno paura sotto ogni punto di vista e ricordano quelli del Cannibale Eddy Merckx: 17 giorni di gara e 11 vittorie in questa stagione. La sensazione è che quando il fenomeno della UAE Emirates si mette il numerino dietro la schiena, gli avversari possano lottare solo per i piazzamenti. La concorrenza oggi in Olanda non era particolarmente agguerrita: il principale avversario era Thomas Pidcock che ha provato a rimanere attaccato al due volte vincitore del Tour de France, ma si è dovuto arrendere sul Keutenberg ed è andato in crisi nera negli ultimi 25 chilometri, difendendo a stento la terza posizione finale. L’unico rimasto sulle tracce del ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Tadejcontinua a non conoscere avversari nele trionfa anche. I numeri dello sloveno fanno paura sotto ogni punto di vista e ricordano quelli del Cannibale Eddy Merckx: 17 giorni di gara e 11 vittorie in questa stagione. La sensazione è che quando il fenomeno della UAE Emirates si mette il numerino dietro la schiena, gli avversari possano lottare solo per i piazzamenti. La concorrenza oggi in Olanda non era particolarmente agguerrita: il principale avversario era Thomas Pidcock che ha provato a rimanere attaccato al due volte vincitore del Tour de France, ma si è dovuto arrendere sul Keutenberg ed è andato in crisi nera negli ultimi 25 chilometri, difendendo a stento la terza posizione finale. L’unico rimasto sulle tracce del ...

