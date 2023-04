Amstel Gold Race 2023, Andrea Bagioli: “Un po’ deluso, condizione buona per la Freccia Vallone” (Di domenica 16 aprile 2023) La 57a edizione della Amstel Gold Race ha introdotto la settimana delle classiche delle Ardenne per questo 2023. La vittoria è andata ad un sempre più straripante Tadej Pogacar, che ha preceduto sul podio Ben Healy e Tom Pidcock. Il migliore italiano è stato Andrea Bagioli, sesto dopo aver vinto la volata del gruppo dei battuti. Le impressioni del 24enne lombardo sono state raccolte in un comunicato stampa del team Soudal – Quick Step: “Sono soddisfatto ma allo stesso momento un po’ deluso, Avrei voluto essere nel gruppo di testa”. Nel gruppo di attaccanti c’era invece finito Stan van Tricht che, così come molte altre “seconde linee” ha contribuito alla spinta nonostante nel gruppo ci fossero Pogacar e Pidcock. “Sono certo che avrei potuto combattere per un risultato ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) La 57a edizione dellaha introdotto la settimana delle classiche delle Ardenne per questo. La vittoria è andata ad un sempre più straripante Tadej Pogacar, che ha preceduto sul podio Ben Healy e Tom Pidcock. Il migliore italiano è stato, sesto dopo aver vinto la volata del gruppo dei battuti. Le impressioni del 24enne lombardo sono state raccolte in un comunicato stampa del team Soudal – Quick Step: “Sono soddisfatto ma allo stesso momento un po’, Avrei voluto essere nel gruppo di testa”. Nel gruppo di attaccanti c’era invece finito Stan van Tricht che, così come molte altre “seconde linee” ha contribuito alla spinta nonostante nel gruppo ci fossero Pogacar e Pidcock. “Sono certo che avrei potuto combattere per un risultato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : SUA MAESTÀ POGACAR ???? Tadej fa saltare il banco, con uno dei suoi attacchi, a 28km dall'arrivo e conquista in soli… - Eurosport_IT : Pogacar vince alla sua maniera ???? L'arrivo in solitaria all'Amstel Gold Race #AGR2023 | #EurosportCICLISMO |… - StefanoPutinati : Inizia oggi la settimana o trittico delle Ardenne. Si comincia con l’unica delle Classiche che si corre in terra ol… - girodiruota : Tadej Pogacar alle sue responsabilità non è mai fuggito. Anche all’#AmstelGoldRace ha fatto quello che doveva fare:… - OA_Sport : Amstel Gold Race 2023, Andrea Bagioli: “Un po’ deluso, condizione buona per la Freccia Vallone” - -