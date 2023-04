Amici, Ramon vince il ballottaggio finale, Federica eliminata. Maria De Filippi: «Ho dovuto chiamare i suoi genitori» (Di domenica 16 aprile 2023) L'eliminata del quinto serale di Amici 22, andato in onda sabato 15 aprile, è stata Federica Andreani. La cantante ha sfidato al ballottaggio finale Ramon, il ballerino, pupillo della... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) L'del quinto serale di22, andato in onda sabato 15 aprile, è stataAndreani. La cantante ha sfidato al, il ballerino, pupillo della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Cricca è al ballottaggio con Federica e Ramon e scoppia in lacrime al termine della sua esibizione. Maria corre a t… - infoitcultura : Eliminato quinta puntata serale Amici tra Ramon e Federica - AnnaMariaOrsin1 : @PatriziaBaracc2 @AmiciUfficiale Anke io ho studiato danza e ribadisco é una scuola e la Celentano nn ha insegnato… - Daniela_castald : Mandare a casa Federica,Alessio Per far rimanere Ramon è wax???????????????? #amici22 #amici - TatianaMaryLucy : #Ramon sei la perfezione!!!!!! Sei meravigliosamente meraviglioso ?? #amici #AMICI22 -