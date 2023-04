Amici, Ramon vince il ballottaggio finale, Federica eliminata. Maria De Filippi: 'Ho dovuto chiamare i suoi genitori' (Di domenica 16 aprile 2023) L'eliminata del quinto serale di Amici 22 , andato in onda sabato 15 aprile, è stata Federica Andreani . La cantante ha sfidato al ballottaggio finale Ramon , il ballerino, pupillo della maestra ... Leggi su leggo (Di domenica 16 aprile 2023) L'del quinto serale di22 , andato in onda sabato 15 aprile, è stataAndreani . La cantante ha sfidato al, il ballerino, pupillo della maestra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Cricca è al ballottaggio con Federica e Ramon e scoppia in lacrime al termine della sua esibizione. Maria corre a t… - infoitcultura : Eliminato quinta puntata serale Amici tra Ramon e Federica - AnnaMariaOrsin1 : @PatriziaBaracc2 @AmiciUfficiale Anke io ho studiato danza e ribadisco é una scuola e la Celentano nn ha insegnato… - Daniela_castald : Mandare a casa Federica,Alessio Per far rimanere Ramon è wax???????????????? #amici22 #amici - TatianaMaryLucy : #Ramon sei la perfezione!!!!!! Sei meravigliosamente meraviglioso ?? #amici #AMICI22 -