Amici | chi è il sexy ballerino professionista Umberto Gaudino?

Nato a San Giorgio a Cremano il 18 aprile del 1990, Umberto Gaudino ha iniziato la sua attività agonistica di ballerino all'età di 5 anni. A partire dai 16 anni ha partecipa a numerosi tornei nazionali ed internazionali che l'hanno portato anche a far parte della nazionale italiana per le stagioni 2004, 2005 e 2008. Ha vinto numerosi premi e proprio negli stessi anni è sbarcato per la prima volta in televisione, che non immaginava sarebbe stata fautrice del suo grande successo professionale e di pubblico. Umberto Gaudino, dalle gare internazionali a Ballando con le Stelle Nell'edizione 2006/2007, Umberto Gaudino ha fatto la sua prima apparizione televisiva partecipando al programma di Rai 1 Ballando con le Stelle. Gareggiava con Martina Pinto nel ruolo di maestro e ...

