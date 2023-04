“Amici” 22, scoppia a piangere in diretta tv: Maria costretta a fermare tutto (Di domenica 16 aprile 2023) News Tv. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Durante la puntata, uno degli allievi è scoppiato a piangere. Maria De Filippi ha cercato in un primo momento di rincuorarlo, poi è stata costretta a fermare la trasmissione. Dopo la pubblicità, la situazione sembrava rientrata. L’allievo ha potuto così proseguire la puntata. (Continua…) Leggi anche: “Amici” 22, scintille tra Arisa e Lorella Cuccarini: cosa è successo Leggi anche: “Amici 22”, è ufficiale: cosa ha deciso Mediaset per evitare una debacle “Amici” 22, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di ... Leggi su tvzap (Di domenica 16 aprile 2023) News Tv. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di ““, talent show condotto daDe Filippi su Canale 5. Durante la puntata, uno degli allievi èto aDe Filippi ha cercato in un primo momento di rincuorarlo, poi è statala trasmissione. Dopo la pubblicità, la situazione sembrava rientrata. L’allievo ha potuto così proseguire la puntata. (Continua…) Leggi anche: “” 22, scintille tra Arisa e Lorella Cuccarini: cosa è successo Leggi anche: “22”, è ufficiale: cosa ha deciso Mediaset per evitare una debacle “” 22, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di ...

