Amici 22, Ramon e Federica al ballottaggio finale: chi è stato eliminato (Di domenica 16 aprile 2023) Una quinta puntata ricca di emozioni ha visto Amici 22 perdere un altro pezzo pregiato del talent Un altro rumoroso addio ha scosso il pubblico di Amici 22. L'eliminata della quinta puntata è stata Federica, la cantante romana che ha scatenato le lacrime della Casetta, con Angelina che è stata la più colpita dalla decisione: "Mi mancherete veramente tanto, sono contenta di aver passato tutti questi mesi insieme a voi. Vi voglio bene tutti" il discorso della giovane artista romana dopo la rivelazione di Maria. La prima sfida della quinta puntata del Serale di Amici ha viste opposte le fazioni Zerbi e Celentano e Cuccarini-Lo. Dopo tre avvincenti sfide ad avere la meglio sono stati gli sfidanti. Quindi al ballottaggio sono finiti Cricca e Angelina, con Cricca che è risultato essere il primo ...

