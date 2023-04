Amici 22 | quinta puntata del serale | eliminata Federica Andreani

(Di domenica 16 aprile 2023) E’ appena terminata ladeldi22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Quest’anno, sulle poltrone dei giudici che hanno in mano il destino degli allievi, siedono Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Sono proprio loro ad aver decretato, nel corso delle precedenti puntate, l’eliminazione di sei allievi: Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, Samuele Segreto e Alessio Cavaliere. Restano pertanto in gara nove giovani tra cantanti e ballerini, suddivisi in tre squadre capitanate da due insegnanti ciascuna. Nello specifico, Arisa e Raimondo Todaro guidano il team composto da Wax, Mattia Zenzola e; Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo quello formato da Angelina Mango, Giovanni Cricca e Maddalena Svevi; ...

La puntata di Amici di Maria De Filippi si presenta ricca di guanti di sfida, e durante uno di questi Cristiano Malgioglio è stato molto duro contro Aaron, e le sue lacrime in diretta sono state...... Come noto il serale di Amici 22 che è andato in onda sabato 15 aprile, in realtà è stato registrato lo scorso giovedì. Si parte col botto nella puntata del Serale di Amici 22 iniziata da poco su Canale5. Il giudice ha litigato infatti con Alessandra Celentano e tra i due sono volate parole decisamente forti.

Federica è l’eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 22. Ecco come di consueto le nostre pagelle, sempre ironiche, con i voti ai protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Ramon: vo ...Ad Amici 22 Wax ha cantato una canzone di Gaber e l'ha trasformata creando la sua personale ode a Maria De Filippi. Ecco l'esibizione nel video Witty tv ...