“Amici 22” | Maria De Filippi racconta un retroscena su Federica | sono dovuti intervenire i genitori

(Di domenica 16 aprile 2023) News tv. . Ieri sera, 15 Aprile 2023, su Canale 5 è andata in onda in prima serata la quinta puntata del serela di22. Come sempre c’è stata un’eliminazione. Questa volta è toccato tornare a casa alla cantantedella squadra di Arisa. Prima di salutare i suoi compagni di avventura,ha parlato conDe, la quale ha svelato un interessantesulla giovane artista.Leggi anche: “22”, ecco chi è l’eliminato della quinta puntata: scoppia la polemica sui social Leggi anche: “” 22, scoppia a piangere in diretta tv:costretta a fermare tutto Leggi anche: Ballerini eliminati da “”, Andreas Muller a gamba tesa contro il “pongo-regolamento” Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Cricca è al ballottaggio con Federica e Ramon e scoppia in lacrime al termine della sua esibizione. Maria corre a t… - Daninseries : Amici 7 con Maria Luigia, Marco Carta, Roberta Bonanno vs Martha Rossi. Amici 8 con Alessandra Amoroso, Valerio Sc… - trash_italiano : Dopo quasi 4 anni, Giordana Angi lascia Amici, oltre alla 21co, la casa discografica costituita l’anno scorso insie… - infoitcultura : Wax ad Amici dedica un brano a Maria De Filippi: “Mi hai cambiato la vita” - infoitcultura : Amici, Wax dedica una canzone a Maria De Filippi: «Mi hai cambiato la vita». La conduttrice si emoziona -

"Bravissimi e bellissimi", commentaDe Filippi , che con loro non è capace di trattenersi, ... L'eliminato dadel 15 aprile. L' eliminato daè solo uno ma la competizione è sempre più ...Ieri sera, sabato 15 aprile 2023, è andata in onda la quinta puntata del Serale di, il talent show ideato e condotto daDe Filippi. A conclusione della serata è arrivata in qualità di ospite l'attrice e cantante Clara Soccini, conosciuta per il ruolo di Giulia Crazy J ...L'emozione, al Serale di, è ovviamente tanta. E la puntata condotta daDe Filippi e in onda su Canale 5 sabato 15 aprile non ha ovviamente fatto eccezione. Alla fine è stata eliminata Federica, così come era ...

Amici, Ramon vince il ballottaggio finale, Federica eliminata. Maria De Filippi: «Ho dovuto chiamare i suoi ge leggo.it

Un nuovo guanto di sfida per gli allievi che sono ancora al serale mette in difficoltà i ragazzi della scuola del talent. Tutto è pronto, o quasi per la nuova… Leggi ...Nuova delusione per Rai 1. Il Cantante Mascherato si è fermato a quota 1,8 milioni di spettatori. Cresce ancora Amici con 4,3 milioni di spettatori.