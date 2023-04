Amici 22: l’opinione di Ebuc sulla quinta puntata del serale (Di domenica 16 aprile 2023) Eccovi l’opinione di uno dei nostri lettori più affezionati, Ebuc, sulla quinta puntata del serale di Amici 22: Guardo Amici di Maria De Filippi dalla data zero, sin da quando era su Italia 1 condotto da Daniele Bossari, e se per i primi tempi ho odiato il famigerato pongoregolamento dopo ho imparato ad accettarlo per poi addirittura finire, negli ultimi anni, con l’apprezzarlo. Penso che per portare a casa 22 anni di programma senza perdere ascolti un po’ serve romanzare, sporcarsi le mani e rimescolare un po’ le trame. Di base, però, al centro di tutto ci son sempre stati i ragazzi. E questa cosa mi è sempre piaciuta perché se uno guarda Amici è per i ragazzi che lo popolano anno dopo anno. Tutto questo prologo ha un senso e lo ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 aprile 2023) Eccovidi uno dei nostri lettori più affezionati,deldi22: Guardodi Maria De Filippi dalla data zero, sin da quando era su Italia 1 condotto da Daniele Bossari, e se per i primi tempi ho odiato il famigerato pongoregolamento dopo ho imparato ad accettarlo per poi addirittura finire, negli ultimi anni, con l’apprezzarlo. Penso che per portare a casa 22 anni di programma senza perdere ascolti un po’ serve romanzare, sporcarsi le mani e rimescolare un po’ le trame. Di base, però, al centro di tutto ci son sempre stati i ragazzi. E questa cosa mi è sempre piaciuta perché se uno guardaè per i ragazzi che lo popolano anno dopo anno. Tutto questo prologo ha un senso e lo ...

