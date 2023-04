Amici 22 | le prime parole di Federica Andreani dopo l’eliminazione dal talent

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 aprile 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di. Ilshow targato Maria De Filippi ha vistodi, cantante della squadra Todarisa. La ragazza è finita al ballottaggio con Ramon Agnelli, avendo la peggio. Una volta terminata la puntata,si è raccontata ai microfoni di Witty.it: Il ballottaggio con Ramon non era semplice, so quanto è bravo e forte. Sinceramente non mi aspettavo minimamente di entrare, io venivo totalmente dal nulla, non avevo mai fatto niente, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting per non so dirti, per la possibilità di cantare, perché io cantavo solamente in camera mia. È stata una sorpresa e dall’altra parte anche paura, perché andavo incontro a qualcosa che non sapevo cosa fosse. Forse la cosa che ...