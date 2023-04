Amici 22, la reazione di Angelina all’eliminazione di Federica (Di domenica 16 aprile 2023) Ecco qual è stata la reazione di Angelina Mango all'eliminazione della sua amica Federica ad Amici 22. Il video L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 aprile 2023) Ecco qual è stata ladiMango all'eliminazione della sua amicaad22. Il video L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Angelina scoppia in lacrime dopo l'eliminazione di Federica: 'Persone come te fanno bene' (VIDEO) #amici22 - disagio_tv : La reazione di Angelina all'eliminazione di Federica ad Amici 22 #amici22 #angelina #federica #amici - redazionerumors : Com'è andata la quinta puntata del Serale di Amici 22? Ecco la nostra recensione sugli alti e bassi del talent show… - infoitcultura : Amici 22, Alessandra Celentano contro Emanuel Lo: «Maddalena è migliorata grazie a me». La reazione di Maria De Fil… - ftyoungtodie : RT @Its_Bolivia: La reazione di Isobel quando ha capito che non era Rudy a ballare AHAHAHAHAHAH #Isobel #amici22 #amici -