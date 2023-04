Amici 22, Giuseppe Giofré e la tenera dedica a Maria De Filippi: "Grazie di tutto!" (Di domenica 16 aprile 2023) Poche ore prima della messa in onda della quinta puntata del Serale di Amici, il giudice Giuseppe Giofré ha voluto dedicare un dolce pensiero alla conduttrice Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa ha detto! Leggi su comingsoon (Di domenica 16 aprile 2023) Poche ore prima della messa in onda della quinta puntata del Serale di, il giudiceha volutore un dolce pensiero alla conduttriceDe. Vediamo insieme cosa ha detto!

