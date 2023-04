Amici 22, Angelina si esibisce sulle note di Dua Lipa e infiamma il web (Di domenica 16 aprile 2023) Nel corso della quinta puntata del Serale di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 aprile 2023) Nel corso della quinta puntata del Serale di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : piccolo g samu uno tra mattia e alessio tutto fuori a fila in più mettiamoci che angelina e wax sono stati al b… - louishvme : letteralmente a parte angelina di cantante ad amici non se ne salva mezzo - lattedicoccx : RT @giorgiabanin: da amici 22 con Angelina ad amici 16 con Federica, che dire?????? #AMICI22 #amici16 #angelina #federicacarta #fantaamici htt… - Novella_2000 : Angelina infiamma il palco di #Amici22 sulle note di Dua Lipa: “È una star” - nopraiog_ : @pezzoditetris angelina sottotono? sono sicuri di aver visto amici e non un altro programma? -