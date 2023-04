Amici 2023, le pagelle: bene Maddalena voto 8, abbagliante Isobel voto 10 (Di domenica 16 aprile 2023) E? andata in onda ieri sera la quinta puntata del serale di Amici. Tra allievi, professori e giuria ecco tutte le pagelle della quarta serata del talent Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) E? andata in onda ieri sera la quinta puntata del serale di. Tra allievi, professori e giuria ecco tutte ledella quarta serata del talent

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Il ragazzo era salito sulla struttura, forse per gioco, con degli amici, quando la copertura ha ceduto di schianto.… - fattoquotidiano : Bergamo, ex insegnante spiega la storia della città a un gruppo di amici: fermata e multata per 2000 euro - Agenzia_Ansa : Abusi su una 15enne mentre il branco riprende coi cellulari. I fatti, a Bologna a settembre. La ragazza avrebbe sub… - allesword : RT @IlContiAndrea: I pianti di #Aaron e #Cricca, le parole di incoraggiamento di Maria, la dedica speciale di #Wax ma anche la (divertente)… - StampaTorino : Il giudice bacchetta la manager Asl Fasson: “Agli amici esami del sangue in anticipo” -