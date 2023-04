Amarcord Napoli | accadde oggi

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 16 aprile 2023) Nella stagione del secondo scudetto ilaffrontò il Bari a 'Citta nuova' alla terzultima giornata. Nel campionato 1932-'33 alla venticinquesima, il 16 aprile. Il 'Ciuccio' vinse 2-0 e andò a segno anche Rocco Ranelli, il quale scrisse l'explicit del gol con la casacca partenopea. Per lui una sola annata in riva al Golgo. Come per Mario Maffioli, all'ultima presenza con il club campano. Ecco la formazione deldi quella partita: Marietti-Vincenzi-Innocenti-Colombari-Bedendo-Boltri-Maffioli-Vojak-Sallustro-Ranelli-Ferraris.