Alpinista spagnola stabilisce un nuovo record: 500 giorni in una grotta (Di domenica 16 aprile 2023) L’audace Alpinista Beatriz Flamini ha stabilito un nuovo record, trascorrendo ben 500 giorni in una grotta situata a 70 metri sotto la superficie terrestre. La coraggiosa donna di 50 anni è riemersa stamattina a Motril, in provincia di Granada, in Spagna, riabbracciando la luce del sole dopo aver completato questa straordinaria sfida. Un’esperienza unica e insuperabile Raggiunta dai giornalisti, Flamini ha descritto l’esperienza come “eccellente, insuperabile”. Indossando occhiali da sole per proteggere gli occhi dalla luce naturale, è stata aiutata a uscire dalla grotta alle 9 del mattino da un team di speleologi e altri professionisti che hanno monitorato il suo lungo soggiorno sottoterra. La tv pubblica spagnola Tve ha mostrato le immagini ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 aprile 2023) L’audaceBeatriz Flamini ha stabilito un, trascorrendo ben 500in unasituata a 70 metri sotto la superficie terrestre. La coraggiosa donna di 50 anni è riemersa stamattina a Motril, in provincia di Granada, in Spagna, riabbracciando la luce del sole dopo aver completato questa straordinaria sfida. Un’esperienza unica e insuperabile Raggiunta dai giornalisti, Flamini ha descritto l’esperienza come “eccellente, insuperabile”. Indossando occhiali da sole per proteggere gli occhi dalla luce naturale, è stata aiutata a uscire dallaalle 9 del mattino da un team di speleologi e altri professionisti che hanno monitorato il suo lungo soggiorno sottoterra. La tv pubblicaTve ha mostrato le immagini ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovyDean : Incredibile storia dell'alpinista spagnola che trascorre 509 giorni sottoterra: quando ha iniziato questa esperienz… - MassimoCorsaro : Un’alpinista spagnola stabilisce il record di 500 giorni in isolamento da tutto e tutti,senza mai vedere o parlare… - VanityFairIt : L'alpinista e speleologa spagnola è rimasta per 509 giorni in una grotta a 70 metri di profondità nella zona di Mot… - NicolaBragazzi : L'alpinista spagnola #BeatrizFlamini, 50enne di Madrid, esce dalla grotta in cui era entrata nel novembre 2021 part… - vespapino : 509 giorni da sola sottoterra Quando l'alpinista spagnola Beatriz Flamini è entrata per la prima volta nella grott… -