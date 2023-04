Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 16 aprile 2023: le previsioni e le zone a rischio (Di domenica 16 aprile 2023) Non c’è tregua e la primavera sembri stia facendo davvero fatica a ‘imporsi’. Niente magliette a mezze maniche, ancora cappotti e sciarpe. Sì, perché le temperature sono in calo, la neve è addirittura a bassa quota e anche oggi gran parte dell’Italia si è svegliata sotto la pioggia. In questo aprile un po’ anomalo, quasi invernale. D’altra parte, come ha fatto sapere il Dipartimento della Protezione Civile dalle prime ore di oggi sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente sui settori settentrionali di queste due ultime regioni. Con i fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Non c’è tregua e la primavera sembri stia facendo davvero fatica a ‘imporsi’. Niente magliette a mezze maniche, ancora cappotti e sciarpe. Sì, perché le temperature sono in calo, la neve è addirittura a bassa quota e anchegran parte dell’Italia si è svegliata sotto la pia. In questoun po’ anomalo, quasi invernale. D’altra parte, come ha fatto sapere il Dipartimento della Protezione Civile dalle prime ore disono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente sui settori settentrionali di queste due ultime regioni. Con i fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”. Una ...

