Allerta gialla, a Benevento prorogato l’avviso del sindaco per le avverse condizioni meteo (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione della proroga dell’Allerta gialla per rischio idrogeologico comunicata dalla Protezione, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha prolungato l’avviso per avverse condizioni meteorologiche fino alle ore 21 di domani, lunedì 17 aprile. In particolare è segnalata la probabilità di temporali, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il sindaco, pertanto, invita la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi e dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione della proroga dell’per rischio idrogeologico comunicata dalla Protezione, ildiClemente Mastella ha prolungatoperrologiche fino alle ore 21 di domani, lunedì 17 aprile. In particolare è segnalata la probabilità di temporali, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il, pertanto, invita la popolazione ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi e dunque ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il ...

