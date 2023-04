Allenamento per il Napoli a Castel Volturno, ultime su Simeone (Di domenica 16 aprile 2023) Il Napoli ha svolto una seduta di Allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ritorno del quarto di finale di Champions League in programma martedì allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio col Verona hanno svolto lavoro di scarico e situazioni di gioco su calci piazzati. Gli atri uomini della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e sviluppo sulle palle inattive. Successivamente partita a campo ridotto. Gaetano ha fatto palestra, Simeone ha svolto terapie. Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Ilha svolto una seduta dimattutina a, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ritorno del quarto di finale di Champions League in programma martedì allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio col Verona hanno svolto lavoro di scarico e situazioni di gioco su calci piazzati. Gli atri uomini della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e sviluppo sulle palle inattive. Successivamente partita a campo ridotto. Gaetano ha fatto palestra,ha svolto terapie.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Milano #UCL - CCokina12 : RT @theMilanZone_: ??”#Pioli ad inizio allenamento oggi ha detto alla squadra di stare attenta nei primi minuti di partita per avere un appr… - Milannews24_com : Allenamento Milan, arrivano buone notizie per Pioli: le ultime - hat_7out : RT @espertheo: Pioli ad inizio allenamento oggi ha detto alla squadra di stare attenta nei primi minuti di partita per avere un approccio g… - fant_chia_amor : RT @espertheo: Pioli ad inizio allenamento oggi ha detto alla squadra di stare attenta nei primi minuti di partita per avere un approccio g… -