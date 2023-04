Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Allegri consola Fagioli: 'Non è colpevole della sconfitta. Pogba? Oggi meglio'. Le parole ???? - sportli26181512 : #Allegri consola Fagioli: 'Non è colpevole della sconfitta. Pogba? Oggi meglio': Le parole dell'allenatore della Ju… - Spino571 : Abbiamo perso e male. Potevamo fare meglio ma con Allegri è difficile segnare più di un gol e ne abbiamo presi due.… -

Il gol di Defrel sancisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Juventus . Il Sassuolo vince di misura e perde "il secondo posto sul campo", come più volte ribadito da. L'allenatore bianconero nel post partita è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Le due facce della Juve Sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare. Una partita fatta non bene per 60 minuti,...Dopo il ko contro il Sassuolo,è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Troppo passivi per un'ora Dobbiamo migliorarla questa cosa. Non abbiamo fatto bene per 60', poi dopo lo schiaffo abbiamo ...C'è però qualcosa che mi, da Interologo : il secondo tempo disputato. Nonostante lo ..., per quanto il suo gioco sia assolutamente criticabile, ha il grande merito di mettersi in ...

Allegri consola Fagioli: "Non è colpevole della sconfitta. Pogba Oggi meglio" Corriere dello Sport

Le parole dell'allenatore della Juve dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la seconda consecutiva in campionato ...Allegri dopo il ko della Juve col Sassuolo: Il pianto di Fagioli È responsabile. Gli errori li fanno tutti, ma non è colpevole della partita persa.