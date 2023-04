Alex Rins vince in MotoGP ad Austin, cade Bagnaia mentre è al comando (Di domenica 16 aprile 2023) Alex Rins ha ottenuto una straordinaria vittoria al COTA dopo la caduta del campione del mondo in carica di MotoGP Francesco Bagnaia. Quando le luci si sono spente, Bagnaia ha fatto una partenza brillante tenendo a bada Alex Rins alla prima curva. Ma mentre è stato un ottimo inizio per il team ufficiale Ducati, il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: MotoGP: Fabio Quartararo in pole al GP di Indonesia Quartararo domina il GP di Catalunya, Espargaro festeggia il podio con un giro di anticipo Enea Bastianini in Ducati ufficiale insieme a Bagnaia, ufficiale Bagnaia vince a Portimao con Ducati: a ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 16 aprile 2023)ha ottenuto una straordinaria vittoria al COTA dopo la caduta del campione del mondo in carica diFrancesco. Quando le luci si sono spente,ha fatto una partenza brillante tenendo a badaalla prima curva. Maè stato un ottimo inizio per il team ufficiale Ducati, il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fabio Quartararo in pole al GP di Indonesia Quartararo domina il GP di Catalunya, Espargaro festeggia il podio con un giro di anticipo Enea Bastianini in Ducati ufficiale insieme a, ufficialea Portimao con Ducati: a ...

