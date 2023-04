Alex Marquez e la frase shock | Ho vomitato nel casco e sono caduto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... obscurepurple : @leonidagram_ Alex Marquez pilota mediocre non sono (mio malgrado) d'accordo - gensan2525 : RT @gponedotcom: Pecco continua ad essere il riferimento al COTA, anche nell'ultima sessione di libere chiusa davanti a Fabio. Terzo crono… - gponedotcom : Pecco continua ad essere il riferimento al COTA, anche nell'ultima sessione di libere chiusa davanti a Fabio. Terzo… - EItonMcCartney : Ma perchè Alex Marquez si è trasformato in Marc - biagio4658 : Caduti nel giro di giro di 1 minuto: Alex Marquez, Bez e Francone Morbidelli -

È cominciata così l'incredibile testimonianza di, nel raccontare il motivo della caduta avvenuta nel corso della Sprint del round di Austin di MotoGP . Il pilota spagnolo era in lotta ...Le cadute nel finale hanno ulteriormente abbassato il ritmo: sono finiti per terrain curva 2, Marco Bezzecchi in curva 6 e Franco Morbidelli nell'ultimo settore. Appuntamento alle 21 ...Dietro di loro ci sonoal 4° posto e Bezzecchi al 5° posto. In totale tre italiani nella top 5. Dopo la vittoria di Bagnaia nella Sprint, oggi si riparte dallo stesso schieramento per il ...

MotoGP 2023. GP delle Americhe. Alex Marquez: "Quando sono caduto ho vomitato", poi ha spiegato sorpassi e attese ... Moto.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP 17.00 Poche sorprese dunque in questo warm-up, con un Bagnaia on fire che si conferma il punto di riferimento al COTA. La nostr ...Dopo pole e Sprint, Francesco Bagnaia conquista anche il turno di domenica, davanti a Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Altri italiani: Franco Morbidelli nono, Marco Bezzecchi 11esimo, Luca Marini 1 ...