Alex Marquez e il disagio in gara | “Sono caduto | perché ho vomitato nel casco”

non è partito bene dalla quarta casella dello schieramento di partenza in Texas, ma è riuscito a riportarsi all'interno della top-5 salvo poi doversi arrendere per un inconveniente a livello fisico. Fuori dai punti invece Fabio Di Giannantonio, 17esimo al traguardo. Da notare inoltre come lo spagnolo, per sua stessa ammissione, abbia accusato dei malanni allo stomaco durante la, aspetto che l'ha portato anche a rimettere poco prima della caduta in questione.

Bezzecchi partirà dalla seconda fila, accanto ade Aleix Espargaro. La Sprint Race della MotoGP A vincere la ... però, non ha poi potuto progredire oltre, anzi, la disarmante differenza a livello di potenza e velocità di punta ha reso El Diablo inerme contro le Ducati di Jorge Martin e. Una Sprint segnata dal malessere Il team Ducati Gresini non ha portato a casa punti nella Sprint delle Americhe.non è partito bene dalla quarta casella dello schieramento di partenza, ma è riuscito a riportarsi all'interno della top - 5 salvo poi doversi arrendere per un inconveniente a livello

MotoGP 2023. GP delle Americhe. Alex Marquez: "Quando sono caduto ho vomitato", poi ha spiegato sorpassi e attese ... Moto.it

AUSTIN - "Ho cominciato a sentirmi un fastidio allo stomaco prima della Sprint, e appena ho frenato, ho vomitato, come se il corpo fosse collassato all'improvviso".