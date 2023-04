Alex Marquez | ' Caduta? In quella staccata ho vomitato!'

(Di domenica 16 aprile 2023)ha rivelato di essersi sentito male in gara. Il pilota è caduto durante le qualifiche del GP delle Americhe: ecco le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoLoveMT : MotoGP™ Sprint - best riders: ????Pecco Bagnaia ???????? ????Jorge Martin ???????? ??Brad Binder ???? ??Marco Bezzecchi ???? ??Alex R… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: ??? #MotoGP, Alex #Marquez caduto dopo aver vomitato: incredibile a #Austin - automotorinews : ??? #MotoGP, Alex #Marquez ammette: ha sofferto di malessere durante la Sprint Race ??? 'Purtroppo non stavo bene fi… - theshieldofspo1 : Alex Marquez spiega il motivo della sua caduta durante la Sprint Race. #TSOS // #MotoGp // #Ducati - tuttosport : ??? #MotoGP, Alex #Marquez caduto dopo aver vomitato: incredibile a #Austin -

ha rivelato di essersi sentito male in gara. Il pilota è caduto durante le qualifiche del GP delle Americhe: ecco le sue ...... confermata nella Sprint dal terzo posto di Jorge Martin, dalle rimonte del duo Mooney Bezzecchi - Marini e dall'ottima gara - fino alla caduta - di. La casa bolognese occupa attualmente ...Bezzecchi partirà dalla seconda fila, accanto ade Aleix Espargaro. Per approfondimenti: MotoGP Austin, pole position funambolica per Bagnaia La Sprint Race della MotoGP A vincere la ...

MotoGP 2023. GP delle Americhe. Alex Marquez: "Quando sono caduto ho vomitato", poi ha spiegato sorpassi e attese ... Moto.it

AUSTIN - "Ho cominciato a sentirmi un fastidio allo stomaco prima della Sprint, e appena ho frenato, ho vomitato, come se il corpo fosse collassato all'improvviso". È cominciata così l'incredibile tes ...Alex Marquez è stato tra i protagonisti del sabato del Gran Premio delle Americhe di MotoGP , anche se non per i motivi che avrebbe voluto: il pilota della Ducati del team Gresini, infatti, prima ha… ...