Alessandra Celentano, chi è il nuovo fidanzato? Età, di dov'è, cosa sappiamo (Di domenica 16 aprile 2023) Ha rivelato di essere casta da 13 anni Alessandra Celentano, una delle maestre di danza più temute della scuola di Amici, il talent show. E inaspettatamente ai microfoni di Belve, la coreografa si è lasciata andare: ha spiegato di non fare sesso da tempo, proprio lei che a inizio edizione di Amici aveva fatto capire di avere un nuovo fidanzato. Tra non poche 'risate' e momenti anche divertenti in studio con l'amico e collega Rudy Zerbi, che aveva cercato di indovinare il nome del fortunato. Alessandra Celentano ha davvero un nuovo fidanzato? Il professore di canto, Rudy Zerbi, molto amico della Celentano, qualche settimana fa ad Amici ha detto: "Lei ne parla nei camerini, si capisce tanto dai dettagli. Le sono arrivati anche dei ...

