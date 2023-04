Aldo Serena | «Nei vivai molti tecnici pensano a fare carriera invece di sviluppare tecnica e creatività»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 aprile 2023) In Serie A abbondano gli 0-0, gli 1-0, gli 1-1. Risultati striminziti che certificano la fatica che fanno le squadre italiane a segnare. In 28 giornate sono stati segnati 704 gol, 119 in meno rispetto agli 823 della passata stagione, ancora peggio se il confronto viene fatto con quelle precedenti, quando, nello stesso numero di giornate, i gol erano stati addirittura 840 (2020-21), 831 (2019-20), 758 (2018-19) e via così. I dati sono su Sportweek che intervista, sul tema,. «Dal 2005, i campionati in cui si sono segnate più reti sono stati quelli giocati nel periodo peggiore del Covid, quando gli stadi erano chiusi. Senza pubblico, la concentrazione dei difensori è calata. A volte, il rumore di fondo dello stadio, il brusio o, al contrario, l’improvviso alzarsi dei decibel degli spettatori alzano la soglia di attenzione. Danno la scossa, la ...