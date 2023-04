Albo d’oro Amstel Gold Race: Tadej Pogacar dominatore. Ultimo sigillo italiano nel 2016 (Di domenica 16 aprile 2023) Tadej Pogacar ha vinto la Amstel Gold Race 2023. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano una novantina di chilometri al traguardo, ha portato via un gruppetto di undici corridori e poi li ha surclassati uno a uno, piazzando la rasoiata decisiva a una trentina di chilometri dall’arrivo. Il vincitore del Giro delle Fiandre si è imposto in solitaria, conquistando la Classica della Birra per la prima volta in carriera. Si tratta del primo sigillo della Slovenia nella storia di questo evento ciclistico nato nel 1966. L’Italia non vince dal 2016 con Enrico Gasparotto. Di seguito l’Albo d’oro della Amstel Gold Race. Albo d’oro ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)ha vinto la2023. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano una novantina di chilometri al traguardo, ha portato via un gruppetto di undici corridori e poi li ha surclassati uno a uno, piazzando la rasoiata decisiva a una trentina di chilometri dall’arrivo. Il vincitore del Giro delle Fiandre si è imposto in solitaria, conquistando la Classica della Birra per la prima volta in carriera. Si tratta del primodella Slovenia nella storia di questo evento ciclistico nato nel 1966. L’Italia non vince dalcon Enrico Gasparotto. Di seguito l’della...

