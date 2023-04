AlbinoLeffe | sfuma la salvezza diretta | solo 1-1 in casa con il Trento

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 aprile 2023) Zanica.l’obiettivodell’. L’1-1 maturato incontro ilcostringe i blucelesti a dover già pensare ai playout, anche se lo spauracchio della retrocessioneresta ancora vivo, seppur matematicamente poco probabile. I blucelesti salgono a 38, +3 sul Piacenza ultimo, con una differenza reti (che sarà criterio determinante, essendo gli scontri diretti in parità) di -10 contro quella di -18 degli emiliani, vantaggio determinante entrando nell’ultima giornata, in cui Manconi e compagni sfidano il Pordenone e il Piacenza il Vicenza. Anche una vittoria, comunque, non sarebbe bastata per togliersi dallo spareggio, vista la vittoria del Mantova sulla Pro Vercelli che ha portato la quotaa 45 punti. La ...