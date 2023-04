(Di domenica 16 aprile 2023) Unadia Dadeville, in, si è trasformata in un incubo: almeno seisarebbero rimastiin una. Ma, secondo un testimone, il bilancio potrebbe diventare ancora più drammatico.20sarebbero state. È accaduto la notte scorsa, secondo quanto riportano i media americani. La polizia non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato. Lainè avvenuta lo stesso giorno in cui ha avuto luogo anche un’altra, nel campus dell’università di Lincoln in Pennsylvania: due studenti sono rimasti feriti,quattrosono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora sparatorie negli Stati Uniti. Nella notte, durante una festa, in Alabama sono morti sei ragazzi e una ventin… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: Almeno sei adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, la… - bizcommunityit : Alabama, sparatoria a una festa di compleanno: 6 adolescenti uccisi, altre 20 persone ferite - occhio_notizie : La sparatoria al culmine di una lite durante una festa di compleanno di una 16enne a Dadeville, in #Alabama. Il bi… - Patrick83508864 : RT @RaiNews: Ancora sparatorie negli Stati Uniti. Nella notte, durante una festa, in Alabama sono morti sei ragazzi e una ventina sono rima… -

AGI - Ancora unain Usa, costata la vita ad adolescenti. Stavolta, teatro degli spari una festa di compleanno a Dadeville, in(USA). È accaduto nella prima serata di sabato, intorno alle 22:30. ...Almeno sei adolescenti sono rimasti uccisi in unadurante una festa di compleanno a Dadeville, in, la notte scorsa. Lo riportano i media americani. Oltre 20 le persone ferite. La polizia non ha confermato il numero delle vittime né ...Almeno sei adolescenti sono rimasti uccisi in unadurante una festa di compleanno a Dadeville, in, la notte scorsa. Lo riportano i media americani. Oltre 20 le persone ferite. La polizia non ha confermato il numero delle vittime né ...

Usa, sparatoria a una festa di compleanno in Alabama: morti sei ragazzi TGCOM

La sparatoria al culmine di una lite durante una festa di compleanno di una 16enne a Dadeville, in Alabama, il bilancio iniziale è di venti feriti e sei ragazzi morti. I media locali non hanno detto ...Una festa di compleanno tra adolescenti è finita nel sangu e in Alabama, in Usa, quando qualcuno ha aperto il fuoco sui presenti facendo morti e feriti. Decine i ragazzi colpiti da armi da fuoco ...