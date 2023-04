Alabama, sparatoria a una festa di compleanno: 4 adolescenti uccisi, altre 20 persone ferite (Di domenica 16 aprile 2023) Una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, si è trasformata in un incubo: almeno 4 adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria, altre 20 persone risultano ferite. In un primo momento i media americani avevano parlato di 6 vittime: poi il bilancio è stato rivisto al ribasso dalla rhicosturiozne ufficiale della polizia. La strage è avvenuta attorno alle 22.30, ora locale, di sabato 15 aprile, nella notte italiana, a poche ore di distanza da un’altra sparatoria, nel campus dell’università di Lincoln in Pennsylvania: qui due studenti e altre quattro persone sono rimaste ferite. «Centinaia di persone erano nel parco al momento della ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) Unadia Dadeville, in, si è trasformata in un incubo: almeno 4sono rimastiin una20risultano. In un primo momento i media americani avevano parlato di 6 vittime: poi il bilancio è stato rivisto al ribasso dalla rhicosturiozne ufficiale della polizia. La strage è avvenuta attorno alle 22.30, ora locale, di sabato 15 aprile, nella notte italiana, a poche ore di distanza da un’altra, nel campus dell’università di Lincoln in Pennsylvania: qui due studenti equattrosono rimaste. «Centinaia dierano nel parco al momento della ...

