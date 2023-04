Alabama | sparatoria a festa teenager | almeno 6 ragazzi uccisi

(Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) –sono rimastie una ventina feriti durante unascoppiata durante ladi compleanno di una Dadeville, in. La polizia non ha ancora diffuso il numero ufficiale delle vittime, ma secondo quanto riportato da Fox News vi sono “i corpi dia terra”. Secondo le prime ricostruzioni, laè scoppiata intorno all’una e trenta di notte ora locale a causa di una lite esplosa durante un “sweet 16 party”, unaper i 16 anni. Dadeville si trova a circa una settantina di chilometri da Montgomery. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Almeno sei adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabam… - RaiNews : Almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Al… - infoitestero : Sparatoria a una festa in Alabama, morti sei ragazzi - infoitestero : Sparatoria festa di compleanno in Alabama - putino : Una sparatoria ha provocato quattro morti e altri feriti nel centro di Dadeville, in Alabama. La sparatoria è avven… -

Ancora una tragedia delle armi negli Usa: almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in unadurante una festa di compleanno a Dadeville, in. Oltre venti le persone rimaste ferite. La polizia, al momento, non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è ......di un adolescente hanno ucciso 4 persone e ferite almeno 20 sabato sera in una piccola città nel sud dell', secondo i media locali che citano fonti delle forze dell'ordine. Laè ...Una festa di compleanno a Dadeville, in, si è trasformata in un incubo: almeno 4 adolescenti sono rimasti uccisi in una, altre 20 persone risultano ferite. In un primo momento i media americani avevano parlato di 6 ...

Usa, sparatoria a una festa di compleanno in Alabama: morti quattro ragazzi TGCOM

La strage è avvenuta a Dadeville mentre si celebrava il compleanno di un adolescente. Quattro persone sono state uccise e diverse persone ferite durante una sparatoria sabato notte a Dadeville, in Ala ...Stati Uniti - Almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, la notte scorsa. Lo riportano i media ...