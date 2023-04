Alabama | morti quattro ragazzi in una sparatoria durante una festa di compleanno

(Di domenica 16 aprile 2023) Ancora una tragedia delle armi negli Usa: almenoadolescenti sono rimasti uccisi in unaunadia Dadeville, in. Oltre venti le persone rimaste ...

Ancora una tragedia delle armi negli Usa: almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in. Oltre venti le persone rimaste ferite. La polizia, al momento, non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato. Sempre la scorsa notte , due studenti sono ...Almeno sei adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno di un sedicenne a Dadeville, in, la notte scorsa. Lo riportano i media americani. Oltre 20 le persone ferite. La polizia non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato. Sempre la scorsa ...NEW YORK - Spari durante una festa di compleanno di un adolescente hanno ucciso 4 persone e ferite almeno 20 sabato sera in una piccola città nel sud dell', secondo i media locali che citano fonti delle forze dell'ordine. La sparatoria è avvenuta intorno alle 22:30, in un edificio nel centro della città. Un adolescente - il cui sesso non è stato ...

