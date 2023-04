Al via l’Isola dei Famosi 2023: il cast completo e le polemiche (Di domenica 16 aprile 2023) A un anno di distanza dalla precedente edizione, Ilary Blasi torna in televisione al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Tra conferme – quella dell’opinionista Vladimir Luxuria e di Alvin, inviato in Honduras – e volti nuovi – in primis Enrico Papi, che sostituirà l’ormai ex opinionista Nicola Savino – anche il cast è inedito ma non convince per un semplice motivo: metà dei nuovi naufraghi sono degli emeriti sconosciuti per la maggior parte del pubblico (un po’ come il cast del Grande Fratello Vip 7). l’Isola dei Famosi torna su Canale 5 ogni lunedì l’Isola dei Famosi 2023 esordirà in prima serata su Canale 5 lunedì 17 aprile 2023. Tutto è già pronto per la diretta, che prevederà ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 16 aprile 2023) A un anno di distanza dalla precedente edizione, Ilary Blasi torna in televisione al timone della nuova edizione deldei. Tra conferme – quella dell’opinionista Vladimir Luxuria e di Alvin, inviato in Honduras – e volti nuovi – in primis Enrico Papi, che sostituirà l’ormai ex opinionista Nicola Savino – anche ilè inedito ma non convince per un semplice motivo: metà dei nuovi naufraghi sono degli emeriti sconosciuti per la maggior parte del pubblico (un po’ come ildel Grande Fratello Vip 7).deitorna su Canale 5 ogni lunedìdeiesordirà in prima serata su Canale 5 lunedì 17 aprile. Tutto è già pronto per la diretta, che prevederà ...

Verissimo, Toffanin sorprende Ilary Blasi: "Totti Al momento giusto" All'annuncio concordato off camera sono seguiti baci a distanza tra le due amiche e un'intervista promozionale sulla nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi', al via domani, lunedì 17 aprile.