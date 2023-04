AL MENTI È RIMONTA BIANCOROSSA

(Di domenica 16 aprile 2023) LR VICENZA-PORDENONE 2-1 GOL: 9? pt Dubickas, 29? Rolfini, 34? Ferrari. LR VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ndiaye, Pasini, Bellich (12? pt Cappelletti), Sandon (30? st Oviszach); Ronaldo, Cavion (15? st Jimenez); Della Morte (30? st Tonin), Scarsella, Rolfini; Ferrari (15? st Begic). A disp.: Brzan, Iacobucci, Corradi, Zonta, Giacomelli, Greco, Stoppa, Manfredonia. All. Thomassen. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni (19? st Edera), Pirrello, Ajeti, Ingrosso; Zammarini, Giorico (19? st Torrasi), Pinato (31? st Gucher); Piscopo; Dubickas (8? st Palombi), Candellone (31? st Magnaghi). A disp.: Martinez, Gallo, Deli, Maset, Negro, Destito. All. Di Carlo ARBITRO: Giaccaglia di Jesi, assistenti Boggiani di Monza e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale Marra di Mantova. NOTE: ammoniti Sandon, Piscopo, Giorico, Andreoni, Ingrosso, Torrasi e Pirrello. Angoli 2-5. Recupero: 3? pt, 6? st. ...

Il Vicenza supera 2 - 1 il Pordenone nel match del Romeo Menti valevole per la trentasettesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023 : le reti di Rolfini e Ferrari ribaltano l'iniziale vantaggio

