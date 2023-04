Al concerto per re Carlo sono attese tante star tra cui Katy Perry, i Take That e Lionel Richie. Gli inglesi, però, non sono interessati alla cerimonia. (Di domenica 16 aprile 2023) Katy Perry e re Carlo condiviso diverse iniziative benefiche. La popstar si esibirà a Windsor per il concerto in onore del sovrano il prossimo 7 maggio (foto Getty) La buona notizia è che diverse star della musica hanno confermato la loro presenza al concerto del 7 maggio a Windsor organizzato per l’incoronazione di re Carlo. La cattiva è che, secondo un sondaggio, alla maggioranza dei giovani inglesi importa poco e niente della regal cerimonia. Un bel guaio per il sovrano, che prova ad accaparrarsi il consenso dei sudditi con la musica e le celeb ma non ci riesce completamente. Re Carlo e il concerto per l’incoronazione La lista non è ancora completa ma a ... Leggi su amica (Di domenica 16 aprile 2023)e recondiviso diverse iniziative benefiche. La popsi esibirà a Windsor per ilin onore del sovrano il prossimo 7 maggio (foto Getty) La buona notizia è che diversedella musica hanno confermato la loro presenza aldel 7 maggio a Windsor organizzato per l’incoronazione di re. La cattiva è che, secondo un sondaggio,maggioranza dei giovaniimporta poco e niente della regal. Un bel guaio per il sovrano, che prova ad accaparrarsi il consenso dei sudditi con la musica e le celeb ma non ci riesce completamente. Ree ilper l’incoronazione La lista non è ancora completa ma a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Andrea Bocelli si esibirà al concerto per l'incoronazione di re Carlo. 'Un grande onore'. Sul palco il 7 maggio du… - poliziadistato : Le tre straordinarie voci di @sautieri, @Maria_Agresta e @ClaudioBaglioni emozionano il pubblico cantando l'Inno na… - davcarretta : Hanno organizzato il concerto della pianista che ha suonato sulle rovine di Mariupol il 9 maggio per festeggiare la… - conseederation : Ma giulia ha ripreso praticamente tutto il concerto della motomami grazie per il servizio pubblico amo tvb - nostraightedge : RT @RadioQuar: Alle 13.00 per il CONCERTO della domenica RAMONES LIVE Due ore senza sosta, a ritmi altissimi e volume al massimo. Buon asco… -