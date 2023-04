(Di domenica 16 aprile 2023) Mentre l’insegue disperatamente il Feyenoord con poche speranze di raggiungerlo, e nello stesso tempo lotta con il PSV per un posto nei preliminari di Champions League, l’combatte per evitare lo spareggio salvezza stando ben attento a non farsi risucchiare dalla coppia Groningen-Cambuur che con la classifica attuale retrocederebbe direttamente. La formazione ospite ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ajax-FC Emmen (domenica 16 aprile 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Eerder dit seizoen hield FC Emmen landskampioen Ajax aan De Oude Meerdijk op 3-3, nadat het lange tijd 1-3 had gestaan voor de Amsterdammers. Zo'n misstap kan de ploeg van John Heitinga zich in de str ...Welkom in het liveblog voor Ajax - FC Emmen. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom en tijdens dit competitieduel. De thuiswedstrijd tegen FC Emmen begint om 20:00 uur. Ajax was ...