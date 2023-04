Agrigento, lancia dal balcone il cane e lo uccide: denunciato (Di domenica 16 aprile 2023) commenta Ad Agrigento un 79enne è stato denunciato per aver ucciso il proprio cane lanciandolo dal balcone di casa. L'episodio è avvenuto giovedì al secondo piano di un edificio di via Mario Rapisardi:... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 aprile 2023) commenta Adun 79enne è statoper aver ucciso il propriondolo daldi casa. L'episodio è avvenuto giovedì al secondo piano di un edificio di via Mario Rapisardi:...

