Afghanistan | cosi i talebani hanno realizzato l' apartheid di genere

(Di domenica 16 aprile 2023) Questa è la sua storia scritta per affarinternazionali.it: "Prima di arrivare e trovare rifugio in Italia, ero una delle ricercatrici afgane impegnate in una ricerca universitaria sui problemi dei ...

La tradizione contro le donne L'è un Paese fortemente governato dalle tradizioni e la religione è radicata nelle famiglie. Queste due questioni sono tra le cause dell'arretramento ...... l'anno scorso i fondi sottratti ammontavano almeno a 400 milioni di dollari ; un altro esperto ha paragonato il livello di corruzione di Kiev a quello della guerra in, 'sebbene dall'...Abbandonato da tutti gli eserciti internazionali, non ha avuto altra scelta se non intraprendere il viaggio in forma forzatamente irregolare dall'fino alla Bosnia ed Erzegovina. "La ...

”AFGHANISTAN. Dentro la guerra”, chiude oggi la mostra fotografica di Emergency a Varese Varese7Press

L’Afghanistan tradito dall’Occidente, oscurato dalla comunità internazionale, dimenticato, o quasi, dai media. L’Afghanistan e l’apartheid di genere instaurato dai talebani.Secondo uno studio recente la popolazione mondiale non supererà i nove miliardi e potrebbe scendere a sei. Ma non tutti lo considerano un buon segno per il futuro ...