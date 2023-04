Affari Tuoi stasera con Amadeus: niente telefono e pacchi di un altro colore (Di domenica 16 aprile 2023) Messo in pausa I Soliti Ignoti - Il Ritorno, torna da stasera Affari Tuoi. Amadeus riporta nell'access prime time lo storico gioco dei pacchi lanciato vent'anni fa da Paolo Bonolis e condotto poi da Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti, Flavio Insinna e Carlo Conti. Nuova sfida, quindi, per il mattatore della tv pubblica che lo scorso anno aveva presentato la versione speciale in prima serata, Affari Tuoi - Formato Famiglia, in coppia con la moglie Giovanna Civitillo. In questa nuova stagione tv, ci saranno non pochi stravolgimenti. Tra le novità di Affari Tuoi 2023 vi sono i concorrenti presenti in studio, ciascuno di loro rappresenta una regione d'Italia e custodisce un pacco che contiene un premio compreso tra zero e 300mila euro. ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 aprile 2023) Messo in pausa I Soliti Ignoti - Il Ritorno, torna dariporta nell'access prime time lo storico gioco deilanciato vent'anni fa da Paolo Bonolis e condotto poi da Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti, Flavio Insinna e Carlo Conti. Nuova sfida, quindi, per il mattatore della tv pubblica che lo scorso anno aveva presentato la versione speciale in prima serata,- Formato Famiglia, in coppia con la moglie Giovanna Civitillo. In questa nuova stagione tv, ci saranno non pochi stravolgimenti. Tra le novità di2023 vi sono i concorrenti presenti in studio, ciascuno di loro rappresenta una regione d'Italia e custodisce un pacco che contiene un premio compreso tra zero e 300mila euro. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... signori_massimo : @caddmar @lvoir Affari tuoi - Laura27820749 : @flyyy347 Ma cosa ti interessa a te quello che fa Pierpaolo fatti un pacchetto di affari tuoi impara il rispetto al… - gaetano19762010 : RT @Nic_dls00: AFFARI TUOI: IL RITORNO DEI PACCHI DI RAI1 CON IL GIOCO FINALE “LA REGIONE FORTUNATA” #AffariTuoi #Amadeus #Rai1 #Rai Via @… - angy52 : Se ti piace un giocatore affari tuoi se non ti piace idem. Per Pellegrini ho perso amicizie su Twitter , (alcune mo… - Scilla81757276 : Vai... Amadeus fa pure Affari Tuoi. Non se ne può più. Ma poi, lavora solo lui gli altri non esistono. Volti nuovi… -