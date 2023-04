AFFARI TUOI: IL RITORNO DEI PACCHI DI RAI1 CON IL GIOCO FINALE “LA REGIONE FORTUNATA” (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la stagione di successo messa a segno dai Soliti Ignoti, da domenica 16 aprile Amadeus sarà ancora protagonista dell’access prime time di RAI1 con AFFARI TUOI, il game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna nella fascia in cui ha debuttato e che lo ha reso celebre. Dopo una serie di puntate speciali andate in onda in prima serata nelle scorse stagioni, il GIOCO dei PACCHI torna, quindi, nella sua versione quotidiana con molti degli elementi che lo hanno caratterizzato in passato. In ogni puntata ci saranno venti rappresentanti delle venti regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro sarà il “PACCHIsta” protagonista della puntata e avrà un pacco che conterrà un premio che, nel caso più alto, sarà di 300 mila euro. LE IMMANCABILI OFFERTE DEL ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la stagione di successo messa a segno dai Soliti Ignoti, da domenica 16 aprile Amadeus sarà ancora protagonista dell’access prime time dicon, il game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna nella fascia in cui ha debuttato e che lo ha reso celebre. Dopo una serie di puntate speciali andate in onda in prima serata nelle scorse stagioni, ildeitorna, quindi, nella sua versione quotidiana con molti degli elementi che lo hanno caratterizzato in passato. In ogni puntata ci saranno venti rappresentanti delle venti regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro sarà il “sta” protagonista della puntata e avrà un pacco che conterrà un premio che, nel caso più alto, sarà di 300 mila euro. LE IMMANCABILI OFFERTE DEL ...

