Adinolfi presenta il libro ‘Contro l’aborto’ in una chiesa di Jesi e viene contestato Lui | “Colpa della consigliera del Pd che aizza i violenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023) Marioè stato pesantementenel tardo pomeriggio di sabato, dopo lazione del suo“Contro l’aborto con le 17 regole per vivere felici“. Ci troviamo a, nelle Marche, all’esternodi San Nicolò, dove un gruppo di attivisti ha atteso l’uscita dell’esponente del PopoloFamiglia per far sentire il loro disappunto per la sua presenza. Una presenza che era stata giudicata inopportuna anche dallaregionale dem Manuela Bora, che dopo l’annuncio dell’iniziativa aveva dichiarato pubblicamente il suo disappunto, ribadito anche in un post su Facebook: “Non stupisce chescelga le Marche perre il suocontro ...