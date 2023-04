Adidas, Nike e Puma alzeranno i prezzi delle maglie da calcio (Di domenica 16 aprile 2023) Aumento prezzi maglie calcio – Gli appassionati di calcio che desiderassero acquistare nuove divise da gioco delle loro squadre preferite in vista della prossima stagione potrebbero avere una brutta sorpresa. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, le big del settore Adidas, Nike e Puma aumenteranno i prezzi dei loro prodotti, tra maglie “Authentic” L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 16 aprile 2023) Aumento– Gli appassionati diche desiderassero acquistare nuove divise da giocoloro squadre preferite in vista della prossima stagione potrebbero avere una brutta sorpresa. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, le big del settoreaumenteranno idei loro prodotti, tra“Authentic” L'articolo proviene dae Finanza.

