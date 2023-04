Adani | «Passi falsi per Inter | Milan e Napoli! Champions League pesa»

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 aprile 2023) Daniele “Lele”, ospite della trasmissione “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha parlato del momento dell’, sempre più in crisi di risultati in Serie A dopo lo 0-1 di San Siro col Monza PESO – Questa l’analisi di: «Napoli,edsono le tre squadre che fanno la. La Coppa hato nelle scelte, nei risultati, nelle prestazioni. Gli allenatori hanno dovuto cambiare ed hanno lasciato punti.per tutte, soprattutto l’che continua a perdere. Si ripresenteranno incon l’umore non a mille».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...