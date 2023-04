Accademia Volley | a Torre Annunziata una sconfitta a testa alta

(Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiper l’che ieri pomeriggio è stata superata dal Vesuvio Oplonti(NA) con il punteggio di 3-1 (25-19, 29-31, 26-24, 25-14) nella ventitreesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Contro la seconda forza del torneo, le giallorosse sfoderano un’ottima prestazione, una delle migliori in trasferta, giocando praticamente alla pari con l’avversario per tre quarti di gara. Una partita davvero bellissima, soprattutto nella seconda e terza frazione, con giocate entusiasmanti e palpitanti, che hanno accesso i due finali di set terminati ai vantaggi al termine di una girandola pazzesca di emozioni. Su tutte uno scambio interminabile, di oltre tre minuti, sul 27-27 del secondo set che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Volley. Trasferta in salita a Torre Annunziata: Accademia domani in campo contro il forte Oplonti -… - cronachesannio : #SportBenevento #Volley Accademia in trasferta a Torre Annunziata contro il forte Oplonti - Tgyou24 : Impegno in trasferta per l'Accademia Volley. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio sul campo di Torr… - ottopagine : Volley, B2: Accademia attesa dalla difficile trasferta di Torre Annunziata #Benevento -

Un dolore che travolge anche il Club Italia, l'federale che l'ha scoperta quasi per caso nel 2018 - la squadra era in seconda divisione, non giocava i tornei giovanili - e dove Julia ha ...Impegno in trasferta per l'. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio sul campo di Torre Annunziata (NA) il forte Oplonti, gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato Nazionale di Serie ...Benevento . Impegno in trasferta per l'. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio sul campo di Torre Annunziata (NA) il forte Oplonti, gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato Nazionale di Serie ...

Accademia Volley, trasferta in salita a Torre Annunziata anteprima24.it

Il pomeriggio di sport al PalaPittoni si apre con il doveroso minuto di raccoglimento in memoria di Julia Ituma, tragicamente scomparsa qualche giorno fa ad Instanbul. Equilibrio in avvio di set fra G ...Presentata la manifestazione che vedrà in campo i migliori prospetti a livello giovanile. Il presidente Marchetti: «Sarà una giornata di festa» ...