A quattro mesi dalla morte di… Sinisa Mihajlovic Anno horribilis il 2022 per il calcio italiano e mondiale; abbiamo perso Mario Sconcerti, un grande giornalista e scrittore contemporaneo – la terra ti sia lieve caro Mario – che non piangeremo mai abbastanza; Mino Raiola – il procuratore con la "P" maiuscola – un uomo che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. Infine, giunti al capo d'anno, Pelé il più grande calciatore di tutti i tempi; Maradona è meglio 'e Pelé? Una sfida, infinita ed eterna, quella tra due fuoriclasse assoluti, il brasiliano e l'argentino: il Pelusa e O Rei'. Due grandi numeri dieci a confronto, anche se di epoche calcistiche diverse. Adesso, la palla passa al Paradiso. Che Dio faccia la scelta più giusta, decretando il miglior calciatore della storia del calcio ...

