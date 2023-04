A Maggio queste categorie di lavoratori avranno un aumento della busta paga: controlla se ci rientri (Di domenica 16 aprile 2023) Un aumento importante nella busta paga di una determinata categoria di lavoratori: scopriamo chi ci rientra e come ottenerlo La busta paga di alcuni lavoratori dipendenti sarà più ricca nel mese di Maggio, e non ci sarà bisogno di fare domanda. Si tratterà in realtà di una misura fiscale che mira a ridurre le tasse automaticamente prelevate dalla busta paga dei dipendenti, lasciando quindi ai lavoratori più denaro a disposizione. Una riduzione del cuneo fiscale si traduce in una busta paga più ricca – ilovetrading.itL’obiettivo dichiarato del Governo Meloni è quello di sostenere le fasce di reddito più basse nella lotta contro il caro vita che sta colpendo milioni di ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 16 aprile 2023) Unimportante nelladi una determinata categoria di: scopriamo chi ci rientra e come ottenerlo Ladi alcunidipendenti sarà più ricca nel mese di, e non ci sarà bisogno di fare domanda. Si tratterà in realtà di una misura fiscale che mira a ridurre le tasse automaticamente prelevate dalladei dipendenti, lasciando quindi aipiù denaro a disposizione. Una riduzione del cuneo fiscale si traduce in unapiù ricca – ilovetrading.itL’obiettivo dichiarato del Governo Meloni è quello di sostenere le fasce di reddito più basse nella lotta contro il caro vita che sta colpendo milioni di ...

